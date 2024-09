Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en Laver Cup

Alejandro Tablio (22° ATP) es parte del equipo de “Resto del Mundo” en la Laver Cup y este jueves 19 de septiembre se ha definido a su rival para este torneo.

Tabilo, que hace equipo junto al argentino Francisco Cerúndolo y el australiano Thanasi Kokkinakis, enfrentará este viernes a un viejo conocido.

Alejandro Tabilo jugará ante el búlgaro Grigor Dimitrov (10°), con quien se enfrentó este año en el Masters 1000 de Miami cayendo por 7-6, 6-7 y 2-6.

Este será el primer partido de Tabilo luego de su mala performance en Copa Davis donde perdió sus tres partidos de single ante Yannick Hanfmann, Brandon Nakashima y Jozef Kovalik.

A marquee lineup for Day 1 of Laver Cup Berlin 2024 is set.



