Fernando González: Tabilo viene de un momento duro y se debe adaptar

El extenista chileno Fernando González analizó el momento que viven los jugadores nacionales en el circuito y manifestó que Alejandro Tabilo está pasando por un momento complejo debido a la dura defensa de puntos que le tocó en este inicio de temporada.

"Desde afuera y sin profundizar mucho, viene un momento duro al que se tiene que adaptar, una defensa de puntos importante que quieras o no lo vas a sentir", dijo González en entrevista con La Tercera.

"Tiene el nivel, ya llegó ahí y si se va, va a volver y puede seguir mejorando", añadió.

Respecto al nivel de Cristian Garin, el triple medallista olímpico expresó que "lástima que Wimbledon no le dio puntos, porque si no, no estaría esperando entrar a algunos torneos, lo que es un estrés después de haber estado tan arriba. Tiene aspectos para seguir mejorando. Su lenguaje corporal es muy criticable, pero viéndolo como tenista, cuando él se pone a competir es muy buen competidor. El tipo tiene una gran velocidad de pelota, recupera muy bien... Digo que es cuestionable porque a la gente no le gusta y se critica", comentó.

"Es un gran jugador, tiene 26 años y puede jugar 10 años más a un nivel muy alto. No se ha podido ajustar a los cambios de entrenador o el entrenador a él", complementó.

"Ahora está con el Gringo (Andrés Schneiter), del que tengo una gran opinión y es amigo mío, pero a mí me gustaría que hubiera una visión distinta. Cuando terminé con De la Peña me fui con un gringo (Larry Stefanki), después con un australiano (Cahill) que no pude y de ahí con Martín Rodríguez. A lo que voy es que una vueltecita por el mundo para que vean tu tenis no estaría mal. Recuerdo que Mark Woodford estaba entrenando voleas a Djokovic. No estoy diciendo que no deba seguir con su entrenador, pero sí creo que debería incorporar otra visión", expresó.