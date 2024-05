Revive la histórica victoria de Alejandro Tabilo frente a Zhizhen Zhang en el Masters 1000 de Roma

Alejandro Tabilo (32° del ranking de la ATP) sigue haciendo historia en el Masters 1000 de Roma, al derrotar por 6-3 y 6-4 al chino Zhizhen Zhang (56º) en un partido válido por los cuartos de final del torneo y dónde tuvo una faena sólida que su adversario no pudo contrarrestar.

En el circuito Tabilo adquirió un nuevo estatus y las miradas se concentran en él, luego de su victoria sobre Novak Djokovic, número uno del mundo. Y que rubricó posteriormente contra el ruso Karen Khachanov (18º)

Jano con esta victoria accedió a las semifinales, instancia que en Roma tuvo como último chileno a Fernando González el 2009, y que ahora en este triunfo sobre Zhang, luego de una hora y 26 minutos, volverá a tener un tenista nacional.

Con este triunfo frente a Zhang, Alejandro Tabilo sigue subiendo en el ranking de la ATP y batiendo sus propios registros.

Previo a este encuentro de cuartos de final Tabilo aparecía en el lugar 28 del escalafón en vivo, y tras la victoria quedó 25º en el circuito de tenistas profesionales. El mejor de su carrera.

La raqueta número dos de Chile tiene que esperar para conocer su rival, ya que éste saldrá del enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev (5º) y el estadounidense Tylor Fritz (13º). Con este último ha jugado en dos oportunidades, con igual número de victorias para el norteamericano. En tanto, con Zverev no tiene enfrentamientos previos.

