Tabilo no pudo revalidar el título en Auckland

La tarea de Alejandro Tabilo (23º del ranking) en el ATP 250 de Auckland era muy alta, dado que debía defender el título alcanzado en la temporada 2024, mismo que fue el inicio de un año que lo llevó a estar entre los veinte mejores del planeta.

El rival en la segunda ronda de Nueva Zelandia fue el estadounidense Nishesh Basavareddy (133º) que le puso dura resistencia desde el momento inicial y que se quedó luego de 48 minutos con el primer set por 6-4, gracias al resolutivo quiebre que tuvo en el séptimo juego.

Los tenistas están acostumbrados a vivir esas situaciones límites, y Jano lo padeció en el inicio del segundo set, con la carga sicológica de saber que ya no había opción a cometer errores, dado que le significaría perder el partido y no poder validar los 250 puntos de su título, por lo que ya no cometió tantos errores. El tema es que su rival tampoco lo hacía.

Recién en el duodécimo game del segundo capítulo se equivocó el estadounidense, suficiente para que Tabilo lo aprovechara, ganara 7-5 y dejara todo para que se resolviera en el último set. Este tomó un camino similar, los dos fueron ganando su servicio, y extendieron el partido más allá de las dos horas.

El noveno game fue un duro golpe para Jano, el quiebre lo puso en las puertas de la eliminación, y Basavareddy lo aprovechó. 2 horas 25 para quedarse con la victoria por 6-4; 5-7 y 6-4, eliminar al campeón, y obligar a Tabilo a recuperar terreno en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde debe a la vez mejorar la presentación que el año pasado tuvo en este tipo de torneos.

