Diego Schwartzman y Daniil Medvedev tuvieron un tenso cruce de palabras en la ATP Cup

El tenista argentino Diego Schwartzman (13° del ranking mundial) y el ruso Daniil Medvedev (5°) tuvieron un tenso cruce de palabras en el duelo que sostuvieron este jueves por la llave de cuartos de final de la ATP Cup entre ambos países.

Todo se originó porque el europeo festejó cerca del trasandino tras llevarse el primet set por 6-4, lo que provocó la molestia del "Peque".

"Eres bobo" le dijo Schwartzamn a Medvedev tras reclamarle al juez de silla, quien le aplicó una advertencia al ruso.

It's all getting a bit spicy in Sydney... 🌶 😳#ATPCup pic.twitter.com/IgCt1KLEnD