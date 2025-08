El juvenil que ilusiona a los hinchas de Colo Colo cuenta su verdad sobre su relación con Jorge Almirón

Francisco Marchant, el zurdo nacido en la cantera de Colo Colo, destacó esta temporada al marcar su primer gol frente a Audax Italiano y totalizar 311 minutos en la liga. En conversación con uno de los auspiciadores de los albos, el joven delantero reveló detalles de su día a día junto al técnico Jorge Almirón, el hombre que confió en él para darle la oportunidad en el primer equipo.

😮 ¿Cómo es la relación de Francisco Marchant con Jorge Almirón?

"Me llevo bien con el profe, me ha aconsejado harto. Las veces que ha hablado conmigo me deja tranquilo y me motiva para seguir trabajando día a día", confesó Marchant, evidenciando una relación cercana y de aprendizaje mutuo.

Además, señaló el respaldo de referentes como Arturo Vidal y Esteban Pavez: "Los más grandes me han apoyado mucho con su experiencia. Los jóvenes también, porque varios venimos de la cantera".

🏅 ¿Por qué Marchant es clave para el presente de Colo Colo?

Marchant no solo cumple con la regla Sub 21, sino que aporta velocidad y creatividad al ataque albo. Su capacidad para aprender de los más experimentados y escuchar al DT, lo perfila como un jugador con mucho futuro.

⚽️ ¿Marchant será titular con Colo Colo ante Huachipato?

Aún no está confirmado que Marchant sea titular o vaya citado ante Huachipato por el Campeonato Nacional. El duelo está programado para el 3 de agosto a las 15:00 en el Estadio Monumental, y la apuesta es seguir sumando minutos Sub 21 para el Cacique, pues el equipo está al debe con la normativa.

Fecha: domingo 3 de agosto

Hora: 15:00

Estadio: Monumental

