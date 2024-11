Carlos Alcaraz reconoce que tomó a Nicolás Jarry de ejemplo para ganar en el torneo de Maestros

Había sido un duro golpe el que recibió en el estreno del torneo de Maestros el español Carlos Alcaraz, número 3° del ranking mundial, ya que perdió sin apelación contra el noruego Casper Ruud, y estaba obligado a ganar su siguiente partido para poder seguir con opciones en el ATP Finals, y para ello se fijó en Nicolás Jarry.

La medida que adoptó le trajo importantes réditos, ya que se impuso en sets seguidos a Andrey Rublev, y depende de sí para meterse en las semifinales si obtiene la victoria en el siguiente match.

"Lo necesitaba y me da confianza para el viernes".



🇪🇸 @carlosalcaraz valora su victoria sobre Rublev y centra ya los pensamientos en el partido decisivo ante Zverev.#NittoATPFinals — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 13, 2024

Carlos Alcaraz se inspira en Nicolás Jarry

El tenista español reconoció que en su estreno estaba resfriado y le afectó en su partido, ya que le costaba respirar, pero no quiso que eso apareciera como una excusa. Por lo mismo, debió pensar en una solución para no verse disminuido en el enfrentamiento con el ruso.

Y esa opción de algo que le ayudara tuvo que ver con el tenista chileno. “sé que Jarry lleva esa tira en la nariz. Me ha ayudado mucho, he podido respirar mejor. Gracias a ella puedo recuperarme mejor entre puntos. En la situación en la que estoy, me ayuda mucho. Estoy bastante seguro de que en el próximo partido me lo voy a poner”. Y ese pleito es durísimo, frente al actual número dos del mundo, el alemán Alexander Zverev, donde está obligado a alcanzar el triunfo si quiere instalarse en las semifinales.