Carlos Alcaraz volvió a sonreír en el torneo de Maestros

El debut de Carlos Alcaraz (3º de la ATP) fue negativo para el tenista español en el torneo de Maestros, ya que cayó de forma inapelable ante el Noruego Casper Ruud (7º), y se le vio errático, por lo que no le quedó margen en este segundo pleito frente al ruso Andrey Rublev (8º).

La historia entre ambos se encontraba igualada con un triunfo para cada uno, por lo que era un partido incierto, lo que se vio incrementado por la derrota de los dos en su estreno en el ATP Finals.

