Jannik Sinner sigue demostrando porque es el número uno del Mundo

El ATP Finals tiene un sabor especial para Jannik Sinner, porque junto con servirle para terminar la temporada como número uno del mundo, este torneo de maestros del tenis se disputa en Turín, Italia, donde desea con su gente poner el cierre con un título al gran año que ha tenido.

El desafío para Jannik no era tan abordable, debido a que el estadounidense Taylor Fritz (5º del ranking ATP) está teniendo un gran cierre de temporada, y también sabía de triunfos frente al italiano.

Sinner dejó en claro porque es el número uno

En instancias con jugadores de tan alto nivel pocas veces se ve un dominio aplastante e incontrarrestable, por lo que es más habitual que como los partidos son a regularidad, se debe aprovechar los mínimos detalles para sacar ventajas, y en ese aspecto Sinner usualmente sale airoso. Su paciencia para saber en qué momento atacar le da resultados positivos, como aconteció en el primer set, que ganó por 6-4 luego de 50 minutos.

Durante el segundo capítulo el panorama no cambió mucho, y lo que demuestra el nivel del “Zorro”, que le hizo honor a su apodo, esperó el mínimo error de Fritz, y en el primer match point que tuvo a favor, que fue con servicio del estadounidense, no lo desperdició, y como un calco de lo sucedido en el primer episodio el marcador fue idéntico, y en igual tiempo, para redondear el triunfo por un doble 6-4 en una hora y 40’. Y pese a que lleva dos victorias, matemáticamente no tiene todavía asegurado el paso a semifinales.

FORZZZAAAA JANNIK 🌟🇮🇹🌟



En el otro partido del grupo Ilie Nastase, Daniil Medvedev (4º) derrotó a Alex de Miñaur (9º) de Australia por 6-2 y 6-4, y con este resultado el ruso igualó en un triunfo con Taylor Fritz, y ambos tienen opciones de clasificar aún y desplazar a Jannik Sinner.