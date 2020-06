José Luis Clerc recordó a Pato Rodríguez: Fue mi papá del corazón

José Luis Clerc, recordado tenista argentino y ahora comentarista en ESPN, también tuvo palabras de elogios para el fallecido entrenador Patricio Rodríguez, fallecido el pasado martes en Estados Unidos a los 81 años.

El popular "Batata" rememoró sus inicios en el tenis y la importancia del coach chileno en su carrera.

"Se armó una escuela a nivel nacional, Patricio Rodríguez se hizo cargo de la rama masculina y su esposa, de las mujeres. Me vio jugar durante unas horas y no me decía nada. Al terminar me llama. Yo pensé en qué habría hecho mal, pero Pato se me acerca y me dice que quería hacerse cargo de mi carrera para convertirme en jugador profesional", contó Clerc en diálogo con El Mercurio.

"Le dije que no tenía plata, soy de una familia humilde. Él me contestó que no me preocupara de eso. Así empezamos. Habló con mis padres y arrancamos. Manejaba todo, desde lo técnico hasta lo económico en mi vida. Nunca firmamos un contrato, todo fue de palabra. Así era él", añadió quien fuera 4 del mundo bajo la mano de Rodríguez.

"Fue gracias a él. Más que entrenador fue mi consejero, mi papá del corazón. Nogales fue mi casa durante mucho tiempo, amo ese lugar", añadió Clerc quien reconoció que en sus últimas horas alcanzó a estar en contacto con Rodríguez, a quien incluso le pedía consejos en su trabajo en televisión.

"Todavía le consultaba cosas, siempre le pedía asesoría cuando me tocaba hacer una nota con algún tenista o entrenador. Hasta el último día hablamos. Tuve la suerte que Nathalie (su hija menor) estaba con él en la clínica y pudimos hacer un Zoom. Me dijo que ya no podía levantarse y se despidió con un 'te quiero mucho'", narró.