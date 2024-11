Matías Soto está a un paso de conseguir un primer gran hito en su carrera

Aunque la temporada ATP ya llegó a su fin, algunos tenistas chilenos siguen luchando en torneos menores como los Challengers, y hay buenas noticias. Matías Soto, el joven talento del tenis nacional, continúa sorprendiendo con su ascenso meteórico en el ranking, acercándose a su primer Grand Slam.

Soto está viviendo un año increíble en el tenis. Con tan solo 21 años, el chileno ha subido 418 posiciones en el ranking ATP esta temporada, llegando hasta las semifinales del Challenger de Sao Paulo.

A principios de año, el tenista nacional se ubicaba en la posición 664°, mientras que casi 12 meses después, está en el puesto 246° y está a un paso de conseguir su clasificación a la qualy del Abierto de Australia, su primer Grand Slam.

En tanto, Tomás Barrios también celebra un buen momento. El chileno subió 14 lugares y ahora ocupa el puesto 148°, lo que le permitió adelantar a Cristian Garín, quien descendió del 148° al 154° en el ranking. Un duro golpe para 'Gago', quien sigue perdiendo terreno.

A pesar de este retroceso, Garín sigue siendo uno de los tenistas más importantes de Chile, aunque se ve superado por Barrios en la clasificación. Con 27 años, Garín ha tenido un año complicado, pero sigue luchando por volver a su mejor nivel.

Alejandro Tabilo, por su parte, continúa siendo el mejor clasificado de Chile, aunque sufrió una pequeña caída del puesto 22° al 23°. Nicolás Jarry se mantiene en el puesto 36°, sin cambios en su posición actual. El tenis chileno sigue mostrando lucha y esperanza para el futuro a pesar de los problemas físicos que no lo han dejado competir al máximo nivel.

Fourth time's a charm 💫



Alejandro Tabilo defeats Arthur Fils 6-2 7-5 to become the first Chilean to reach a hard court final since 2008!#ASBClassic pic.twitter.com/Kri1zqL5q9