Tomás Barrios sigue en un gran nivel y consiguió una nueva semifinal

El chileno Tomás Barrios (207° en el ranking de la ATP) nuevamente está teniendo un gran nivel y consiguió por segunda semana consecutiva las semifinales de un torneo.

El hecho se produjo en el Challenger de Amersfoort de Países Bajos y lo hizo tras vencer este viernes al español Bernabé Zapata Miralles (235°).

El chilllanejo superó un exigente primer set y después pasó la aplanadora para batir al europeo por parciales de 7-6(4) y 6-1, en una hora y 55 minutos de juego.

No-look from Tomas Barrios Vera 😎



The Chilean advances to his second consecutive Challenger semifinal, beating Zapata Miralles 7-6(4), 6-1 in Amersfoort#ATPChallenger | @Ftch_oficial pic.twitter.com/00qJCTtT6E