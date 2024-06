Tomás Barrios sufre dolorosa derrota en cuartos de final del Challenger de Vicenza

Este sábado, el tenista chileno Marcelo Tomás Barrios (157° de la ATP) cayó frente al argentino Marco Trungelliti (169°) en tres sets y se despidió del Challenger italiano de Vicenza en cuartos de final.

Tomás Barrios, quien esta semana logró ganar tres partidos en el torneo disputado en arcilla en Vicenza, luego no pudo en cuartos ante Trungelliti periendo por parciales de 6-2, 3-6 y 6-7(3).

A pesar de llevarse el primer set de manera muy cómoda, el tenista nacional no logró mantener el nivel exhibido al principio del encuentro y terminó cediendo dos servicios para caer 6-3 en la segunda manga. En el set decisivo, el argentino marcó la diferencia en el tie break por 7-3 para llevarse el duelo.

Hasta el momento, Barrios es el único tenista chileno que tiene confirmada su participación en los Juegos Olímpicos que se desarrollará en París, en superficie de arcilla. Es por esto que el chillanejo debe seguir puliendo sus habilidades en polvo de ladrillo de cara a la cita olímpica que tendrá fecha entre el 27 de julio y el 4 de agosto.

