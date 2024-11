Tomás Barrios y Matías Soto sacaron cuentas alegres en el Ranking de la Atp

El término de la Copa Davis, que coronó a Italia como campeón, más el desarrollo de la penúltima semana de la temporada de Challengers trajo importantes novedades para los tenistas chilenos en el Ranking de la ATP.

Lo sucedido en Sao Paulo, donde Matías Soto y Tomás Barrios alcanzaron las semifinales, mostró que en esta línea de competencias los tenistas nacionales siguen siendo competitivos, y esto se tradujo en relevantes ascensos en el escalafón.

Los principales puestos para los tenistas nacionales no sufrieron grandes variantes, ya que sin grandes torneos del circuito las posiciones se mantuvieron prácticamente inamovibles, y con ese escenario Alejandro Tabilo, que descendió un puesto, y ahora es el 23º del mundo, sigue siendo la raqueta número uno de Chile, mientras Nicolás Jarry continuó en el 36º lugar.

El gran cambio se produjo en el tercer tenista nacional, debido a que Tomás Barrios, con las semifinales de Sao Paulo, trepó 14 lugares y desplazó a Cristian Garin. El chillanejo apareció como 148º contra el 154º lugar de Gago.

Matías Soto también tiene motivos para estar feliz, porque el copiapino dio un salto de 27 puestos para alcanzar el mejor ranking de su carrera al aparecer en la presente publicación en el casillero 246º

El italiano Jannick Sinner cerró un año inolvidable, ya que esta temporada alcanzó el primer lugar, ganó dos Grand Slam, el Abierto de Australia y el US Open, y remató con la Copa Davis, donde fue el estandarte del título de Italia, que venció en la final a los Países Bajos y revalido la corona en la “Ensaladera de Palta”.

The Italian fans were INCREDIBLE in Malaga! 🇮🇹#DavisCup | @janniksin | @federtennis pic.twitter.com/oUuetwNXpw