Cristian Garin cae ante Dennis Novak y se despide del Challenger de Valencia

El tenista chileno Cristian Garín (122° del ranking de la ATP) fue eliminado en octavos de final del Challenger de Valencia tras una dura batalla con el austriaco Dennis Novak (298°). La derrota fue por parciales de 6-4 y 7-6 (2) en un encuentro que duró 1 hora y 44 minutos.

Desde el inicio, Garin enfrentó problemas con su saque, cediendo el servicio en el primer juego. A pesar de sus esfuerzos, no logró capitalizar las oportunidades y sufrió otro quiebre en el séptimo juego.

El segundo set fue más reñido. Cristian se vio nuevamente en apuros tras un quiebre en el quinto juego. Sin embargo, luchó para igualar y llevar el set a un desempate, donde Novak mostró su solidez.

Starting from the qualifying draw, Dennis Novak outlasts the No. 2 seed Garin 6-4, 7-6(2) to reach the QFs