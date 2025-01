El esfuerzo está teniendo premio para algunos chilenos en el ranking de la ATP

El Abierto de Australia, que concluyó con una victoria inobjetable de Jannik Sinner sobre Alexander Zverev, trajo además variantes en el ranking de la ATP, que benefició a uno de los tenistas chilenos, pese a que rápidamente quedaran fuera.

Esta tempranera eliminación del primer Grand Slam de la temporada también provocó que Tomás Barrios tuviera que tomar parte de torneos challengers, donde alcanzó la final en Punta del Este, en la que cayó frente al colombiano Daniel Galán por 7-5; 4-6 y 4-6.

Los jugadores nacionales ahora se abocarán al match de Copa Davis como visitantes frente a Bélgica este fin de semana de 1 y 2 de febrero, donde se lamentará la ausencia por lesión de la principal raqueta de nuestro país, Alejandro Tabilo, que además bajó un puesto en el escalafón y apareció 27º. Situación similar aconteció con Nicolás Jarry que descendió dos, para situarse 38º.

El feliz contraste lo presentó Cristian Garin que gracias a avanzar de la qualy y superar una ronda del cuadro principal dio un salto de 17 lugares, y ahora es el 133º del orbe y de seguro será el segundo singlista contra los belgas. Por igual, Tomás Barrios subió 15 puestos con su final en Punta del Este y amaneció en el puesto 137º.

La victoria del actual número uno del mundo en el Abierto de Australia, donde revalidó la corona, le deja sin contrapeso en la cima del escalafón mundial, seguido por el otro finalista, el alemán Alexander Zverev.

Dentro del top ten, el noruego Casper Ruud y el serbio Novak Djokovic ascendieron un puesto, quedando quinto y sexto respectivamente. También sacó cuentas alegres el estadounidense Tommy Paul que saltó dos casilleros y aparece en la novena plaza. En cambio, los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev sufrieron descensos, al igual que el búlgaro Grigor Dimitrov que salió de los diez primeros lugares y amaneció en la undécima ubicación.

Taking this trophy home for a second time feels absolutely unreal!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ To my team and all of you who’ve cheered me on from every corner of the world – thank you! Huge respect to @AlexZverev for an incredible match 🤝🏻🤝🏻🤝🏻🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/uWwH0PRxxg