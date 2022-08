Flamante pupilo de Marcelo Ríos se lució ayudando a pelotera que sufrió golpe de calor

El ex número uno del mundo Marcelo Ríos está muy cerca de sellar su estreno como coach junto al tenista chino Juncheng Shang (344° de la ATP), quien ayer tuvo un exitoso debut en el Challanger de Lexington, en Estados Unidos.

No obstante, el jugador asiático hizo noticia también por socorrer a una pelotera que sufrió un golpe de calor en medio del duelo en el que triunfó por 6-0, 4-6 y 6-3 ante el local Stefan Dostanic.

El duelo marcaba el tercer set cuando el calor le pasó la cuenta a la muchacha, y Shang, quien estaba a pocos metros, la socorrió, la llevó en sus brazos para que pudiera ser atendida bajo la sombra.

Mira acá el registro

What an act of sportsmanship 👏



In Lexington, 🇨🇳 Juncheng Shang noticed a ball kid was not feeling well & was there to help him get some rest



🔊 Sound Up 🔊#ATPChallenger pic.twitter.com/UPxgdw5OoX