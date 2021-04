El papá de Djokovic volvió a criticar a Roger Federer: "No es un buen hombre"

Srdjan Djokovic, padre de Novak (número 1 del ranking mundial), nuevamente reclamó por el trato de la prensa extranjera hacia su hijo y volvió a lanzar dardos contra el suizo Roger Federer.

"Es obvio que la prensa extranjera no habla lo mejor de nosotros. Se nota que les molestamos constantemente. Han dicho tantas cosas feas de él, que es absolutamente increíble. Me da a mí que su mundo está distorsionado. Si les digo la verdad, no quiero formar parte de su mundo, no me interesa", dijo Srdjan al canal serbio K1.

Finalmente, respecto a Federer, recordó que "15 años atrás, atacó a mi hijo cuando tenía apenas 18 o 19 años. Federer sabía que este chico que estaba despuntando podría ser mejor que él. Por aquel entonces, dije de él que era un gran campeón. El mejor en aquella época, pero por muy gran campeón que sea, no es un buen hombre".