No quiso ser menos: Novak Djokovic avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Luego de ganar el oro olímpico en París 2024, Novak Djokovic (4º del ranking ATP) declaró que sobre el cierre de su carrera no quiere presionarse y apunta a disfrutar el tenis, aunque sigue siendo competitivo y lo demuestra en cada torneo, donde el Masters 1000 de Shanghai no es la excepción.

El torneo que se disputa en China tuvo a primera hora de la jornada de miércoles 9 de octubre los triunfos de los grandes favoritos, Jannik Sinner (1º) sobre el estadounidense Ben Shelton (16º), y de Carlos Alcaraz (2º) frente a Gael Monfils (46º), con lo que Nole se sumó a las victorias de quienes concitan las opiniones de los especialistas como los llamados a quedarse con el título.

Stacking Up Wins like… 🧱 @carlosalcaraz defeats Monfils 6-4 7-5 extending his winning streak to 12 and locking in his spot in the quarter-finals! 🔒#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/HLAy8CAani