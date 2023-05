Novak Djokovic: Con Federer y Nadal nunca hemos sido amigos, es imposible

El tenista serbio Novak Dkokovic, número 1 del ranking ATP, se refirió a su relación con los también legendarios Roger Federer y Rafael Nadal, con quienes dominó el tenis global durante 18 años junto a Andy Murray en el llamado "Big Four".

"Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede; pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él", indicó en una entrevista con el portal italiano Corriere della Sera.

"Con Nadal, al principio hasta íbamos a cenar juntos, dos veces. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho", agregó.

"Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida; en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre", complementó.

Además, recordó la final de Wimbledon 2019 contra el "reloj suizo": "Dije que la audiencia estaba gritando Roger-Roger y dentro de mí los gritos se convirtieron en Novak-Novak. Aquella final fue uno de los dos partidos de la vida".

"El otro fue la final de 2012 en Australia con Nadal, una batalla física que duró casi seis horas. En la mayoría de los torneos, cuando jugué contra Federer y contra Nadal, la multitud estaba en mi contra. Me dije a mí mismo: 'Tienes que desarrollar la fuerza dentro de tu cabeza, de lo contrario nunca ganarás. No es fácil transformarlo en energía, no siempre funciona. Como dijo Michael Jordan: 'Fallé, fallé, fallé; y gané'.

Por otro lado, se refirió a la polémica de los úlitmos años por su postura sobre las vacunas. "El 95 por ciento de lo que se ha escrito y dicho en la televisión sobre mí en los últimos tres años es totalmente falso. Yo no soy antivacunas y nunca he dicho en mi vida que lo soy".

"Ni siquiera soy pro vacunas. Soy pro elección; defiendo la libertad de elección. Es un derecho humano fundamental ser libre para decidir qué cosas inyectarse en el cuerpo y cuáles no. Se lo expliqué una vez a la BBC, a mi regreso de Australia, pero eliminaron muchas frases, las que no convenían. Nunca volví a hablar de esta historia", expresó.

Actualmente "Nole" está disputando el Masters 1.000 de Roma y afrontará los octavos de final contra el británico Cameron Norrie (13°) este martes 16 de mayo, alrededor de las 05:10 horas de Chile.