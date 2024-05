Novak Djokovic jugará el ATP de Ginebra como preparación a Roland Garros

El serbio Novak Djokovic competirá en el Gonet Geneva Open la próxima semana tras recibir un wild card, según anunció el torneo suizo este viernes.

El número uno del ranking mundial no acostumbra jugar en la previa de los Grand Slams, pero al no haber casi tenido partidos en tierra batida y caer eliminado pronto en Roma ante Alejandro Tabilo se vio obligado a cambiar su rutina y participará en esta cita categoría ATP 250.

El tenista de 36 años ha tenido una temporada llena de incertidumbres y problemas físicos, siendo su mejor resultado esta temporada son unas semifinales en el Abierto de Australia.

Djokovic, que tiene 1.099 victorias en el circuito, buscará en Ginebra su 99º título en el circuito y en el torneo se enfrentará a jugadores de la talla de Casper Ruud, Taylor Fritz y Andy Murray.

🚨



Wow, Novak Djokovic has accepted a wildcard into the Geneva ATP 250, which is next week! 😮🇨🇭 pic.twitter.com/dwCDCbfp3S