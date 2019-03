"Es una buena táctica": Federer defendió la jugada que usó Kyrgios y que molestó a Nadal

El tenista suizo Roger Federer, séptimo del mundo y actualmente compitiendo en el ATP de Dubai, defendió el controversial saque bajo que usó Nick Kyrgios en Acapulco y que desató la molestia de Rafael Nadal.

"Creo que es una buena táctica. Especialmente contra esos jugadores que se ponen a devolver casi en el fondo de la cancha. Desde ese punto de vista, no debería importar hacerlo. Aunque quedas como tonto si lo fallas, pero, ¿por qué no intentarlo?" argumentó Federer.

Who blames kyrgios when goes for the underarm serve? (Guy in purple is nadal, not a line judge) pic.twitter.com/StVK4M72vl