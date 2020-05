Federer: La gente piensa que los deportistas somos superhéroes, pero no salvamos vidas

El tenista suizo Roger Federer sorprendió a una enfermera con una videollamada, a quien elogió y destacó su trabajo en el marco de la crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus.

El helvético hizo una aparición en una conversación con Christianne, una trabajadora de la salud fanática de "Su Majestad", quien estaba siendo entrevistada mediante una videoconferencia en ESPN.

"Hola, Christianne. ¿Cómo estás?. La gente piensa que los deportistas somos superhéroes, pero nosotros pensamos lo mismo de gente como tú, Christianne. Ustedes son los héroes porque salvan vidas de verdad. Esa es la diferencia", aseguró Federer.

Mira las palabras de Roger Federer:

"You are the hero." 😍



The moment @rogerfederer surprised a health worker in New York with a message of support!



🎥: @ESPNtenis #COVID19pic.twitter.com/C31KidJbO3