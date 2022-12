Federer reveló cómo le contó a Nadal sobre su retiro: Fue una llamada muy emotiva

El suizo Roger Federer, extenista y leyenda de aquel deporte, repasó el momento donde le reveló al español Rafael Nadal sobre la determinación de terminar su carrera, en el cual también lo invitó a ser su pareja de dobles en su último encuentro, por la Laver Cup 2022.

"Mi esperanza era jugar los dobles con Rafa, así que lo llamé después del US Open. Fue una llamada muy emotiva, realmente, porque era una de las primeras veces que contaba de mi decisión (retiro) a alguien fuera de mi equipo y familia", dijo en el programa The Daily Show de Comedy Central.

"Tuve que llamarlo y decirle 'Hey, Rafa, antes que hagas otros planes, me gustaría que vinieras a la Laver Cup y jugar mi último partido de dobles contigo", dijo.

"Sería genial porque... desgraciadamente... mi rodilla ya no está bien y creo que esto es el fin", relató, emulando sollozos que se dieron en aquella conversación. "Él se quedó como 'oh sí, Dios mío... ok. Allí estaré, pase lo que pase'", continuó.

"El ahora es padre. No estabamos seguros de hacerlo por el bebé. Esa fue la primera vez que conté la historia y vino como 'la carrera está terminando'. Entonces él (Nadal) llegó, y Novak (Djokovic) estaba ahí, y (Andy) Murray y Bjorn Borg, y todo el mundo... Fue un momento increíble", agregó.