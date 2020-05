Fundación Roger Federer donó un millón de dólares para niños de Africa

La Fundación Roger Federer informaó sobre la donación de un millón de dólares para proporcionar alimentos a 64.000 niños y a sus familias a través de sus asociados en África mientras las escuelas están cerradas.

En su espacio en Twitter, el tenista, suizo, cuya madre, Lynette, es de origen sudafricano, escribió: "Ahora más que nunca debemos unirnos para ayudar a las familias necesitadas".

La fundación, según su web, "apoya proyectos educativos ubicados en la región del África meridional y Suiza. Los programas en el continente africano se centran en la mejora de la calidad de la enseñanza temprana y la educación básica, y en Suiza en la promoción de actividades extracurriculares para los niños afectados por la pobreza".

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB