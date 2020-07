Roger Federer consideró retirarse pero lo descartó: Jugaré Wimbledon en 2021

El futuro de Roger Federer era una incertidumbre a partir del anuncio de sus operaciones de rodilla, que lo llevaron a decidir no volver al circuito en el 2020, sin embargo, el suizo dejó en claro que su idea es pelear un nuevo título en Wimbledon 2021 y asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Fue un momento importante para mí, con el coronavirus y las dos operaciones de rodilla a las que sometí. Consideré si realmente quería seguir con mi carrera. Hubiera sido fácil para mí decir que me iba a retirar ahora, pero mi regreso es un largo camino y tengo que ser paciente con mi recuperación", admitió el actual número 4 del mundo y considerado el mejor tenista de la historia, en declaraciones a la revista GQ.

El suizo, ganador de ocho ediciones de Wimbledon, su Grand Slam predilecto y que este año fue cancelado, espera estar en el All England en 2021.

"Lamento que este año no se haya podido jugar Wimbledon pero ahora estoy feliz de estar con mi familia en Suiza. Fue agradable estar más tiempo en casa después de 25 años viajando y no había podido estar en casa más de un mes. Sigo con la rehabilitación todos los días y, aunque aún no recuperé mi forma física, jugaré Wimbledon el año que viene", aseguró Roger.