Roger Federer debutó con triunfo en Wimbledon gracias al retiro de Adrian Mannarino

El suizo Roger Federer, número 8 del ranking ATP y ganador de 20 títulos de Grand Slam, se estrenó con una victoria en Wimbledon, tras el retiro del francés Adrian Mannarino (41°), quien terminó con molestias físicas en el quinto set.

El resultado iba igualado para Federer tras un 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2 tras casi tres horas de partido y se vio beneficiado tras la lesión de rodilla de su rival.

Mannarino se fue entre lágrimas, porque estaba cerca de conseguir la victoria más importante de su carrera, fue ovacionado por la central y ayudado por el suizo.

Federer se medirá en segunda ronda al ganador del duelo entre el francés Richard Gasquet (56°) y el japonés Yuichi Sugita (110°).

Our heart goes out to you, @AdrianMannarino - it was a performance to be proud of and we wish you a speedy recovery#Wimbledon pic.twitter.com/0uREBcRcrc