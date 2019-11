Roger Federer: Fue maravilloso ver a Fernando González en Chile

El tenista suizo Roger Federer (3° del ránking ATP), quien disputó un duelo de exhibición ante el alemán Alexander Zverev (7°) en Santiago el pasado martes, recordó su reencuentro con Fernando González.

El tenista helvético compartió una foto junto al "Bombardero" de La Reina en su cuenta de Twitter y escribió: "Fue maravilloso ver a Fernando González en Chile".

A su vez, en otra publicación "Su Majestad" agradeció a nuestro país: "CHI CHI CHI LE LE LE, viva Chile. Gracias, nunca lo olvidaré".

Federer, quien ya disputó duelos de exhibición ante Zverev en Chile y Argentina, continuará con su gira por Latinoamérica este viernes en Bogotá.

Mira las publicaciones de Federer sobre su paso por Chile:

Wonderful to see Fernando Gonzalez in Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/Y2GjOz2Wdk