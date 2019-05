Roger Federer: Me gustaría ser una persona corriente

El destacado tenista suizo Roger Federer, tercero actualmente en el ránking ATP, en entrevista al diario El País de España, aseguró que le gustaría ser una persona "corriente" Además, no quiso dar pistas sobre una posible fecha de su retiro de la actividad.

Federer, consultado si es que pusiera elegir ser otra persona, qué elegiría, respondió que "quizás elegiría ser una persona corriente. ¿Cómo será una vida muy corriente? ¿Cómo vive una persona normal? Podría ser no solo un día, también me valdría una semana. El trabajo no tendría por qué ser algo maravilloso, algo que te inspire un montón, sino algo normal".

Además, el ex número uno del mundo, evitó dar una fecha para su retiro del tenis, afirmando que "la respuesta aquí es fácil. Como deportista profesional, lo que deseas es poder retirarte cuando tú decidas. ¿Puede ser algo que decidas estando de vacaciones? Podría ser, te dices; ya he tenido suficiente; das una rueda de prensa y lo sueltas".

"O puede ser que juegues un partido y digas: 'Hasta aquí hemos llegado'. Pienso que, mientras la decisión sea tuya, será la situación perfecta. No busco un final de cuento de hadas. Hay mucha gente que piensa que mi carrera tendría que acabar con el final perfecto, pero yo lo veo como un enfoque erróneo, sería una decepción", añadió.

Por otra parte, el suizo, que debuta este martes ante el fracés Ricahrd Gasquet en la en el Masters 1.000 de Madrid, dijo que la clave para mantener la pasión en su carrera es que "me encanta jugar. Rememoro mis años como júnior y lo que más me gustaba era jugar al tenis, ir al siguiente partido".

"Además, tengo un gran equipo, me dan muchísimo apoyo. La gente me mira y se pregunta cómo lo hago, y ellos ponen de su parte para darme un uno o un diez por ciento extra. No puedo hacerlo todo solo", cerró el jugador de 38 años.