Roger Federer: Me impresiona que Nicolás Jarry no tenga un ránking más alto

El tenista suizo Roger Federer (3° del ránking ATP) alabó a los chilenos Cristian Garin (34°) y Nicolás Jarry (77°), en la antesala a su duelo de exhibición de este martes ante Alexander Zverev (7°) en el Movistar Arena.

El destacado deportista helvético aseguró sobre los nacionales que "son una nueva base para los tenistas chilenos. Yo jugué con los otros muchachos, los viejos muchachos (ríe). No, no son tan viejos. Fue muy divertido jugar ante Nico (Massú), Fernando (González) y Marcelo (Ríos)".

"Entrené con Garin en Basilea y creo que ambos tienen un buen potencial, y tienen mucha presión también. De hecho, me impresiona que Nico Jarry no tenga un ránking más alto, porque para mí es un jugador de mejor ránking. Pero a veces este no te dice toda la verdad", afirmó.

En relación al capitán del equipo chileno de Copa Davis, "Su Majestad" aseguró que "Nico Massú sigue siendo el mismo, el jugador que yo conocí. Tenemos una buena amistad y siempre ha sido uno de los más amistosos del circuito. Tiene la suerte de seguir con su trabajo porque además es muy exitoso, le deseo lo mejor".

Sobre cómo califica la campaña del "Vampiro" en su nueva faceta como entrenador, Federer indicó que "debo decir que muy exitosa. Creo que lo ha hecho muy bien, es muy bueno ver a Nico Massú de vuelta en el circuito. Es emocionante ver a alguien como él de nuevo en el tour después de tantos años".

"El demuestra que es muy apasionado por el tenis, y como coach se encarga de traspasarle esa pasión a su jugador. Con Dominic Thiem (4°) han trabajado muy bien, sobre todo en Indian Wells donde me venció y tuvieron un gran comienzo, cosa que se repitió y tuvieron una gran temporada", agregó.

Su estadía en nuestro país

Al ser consultado por cómo se ha sentido en Chile, el suizo dijo que "estoy muy feliz de estar en Chile, en este hermoso país al lado de las montañas. Estoy pensando que incluso son más lindas que en Suiza, posiblemente. Además, ustedes tienen kilómetros de playas que nosotros no tenemos".

"Pero volviendo al tema, estoy muy feliz al igual que Alexander Zverev. No podemos esperar para sentir el estadio y a la gente aquí en Santiago. Tuve la fortuna de jugar con tres leyendas de Chile y estoy muy agradecido de ellos", apuntó.

Acerca de sus actividades en nuestro país, Federer contó que "tuvimos una clínica hoy y fue muy especial para mí tener un primer acercamiento con los niños, ver cuán emocionados están. Voy a mostrar el mejor tenis posible esta noche para que la gente vea buen tenis y pueda pasar un buen momento".

El partido entre Roger Federer y Alexander Zverev se disputará este martes desde las 22:00 horas (01:00 GMT) y lo podrás seguir por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.