Roger Federer tiene planificado bajarse del Masters 1.000 de Montreal

El suizo Roger Federer (3° de la ATP) no tiene claro si el próximo año disputará la temporada de arcilla, tal y como ha hecho en esta, donde puso fin a una ausencia de dos años sin disputarla, pero ya da por seguro que no jugará este próximo Masters 1.000 de Montreal, del 5 al 9 de agosto.

"¿Que si voy a hacer exactamente lo mismo el próximo año?. No lo sé aún, respecto a la arcilla. Estoy contento porque jugué tan bien como presentía", dijo al comentar los cuartos de final alcanzados en Madrid y Roma, y las semifinales de Roland Garros.

"Luego jugué Wimbledon y antes Halle, y ahora estoy aquí", dijo tras caer en la final en el All England Club ante el serbio Novak Djokovic (1°).

"Hay un montón de cosas positivas que me llevo de este viaje durante los últimos meses. Pero mirando hacia adelante, habíamos decidido en mi equipo hace una semana que me iba a saltar Montreal, así me doy tiempo suficiente. Ojalá tuviera más, pero no lo tengo. Voy a tomarme suficiente tiempo libre para prepararme para Cincinnati y seguir adelante a partir de entonces", comentó.