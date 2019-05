Roger Federer tras su eliminación contra Thiem: No sé si volveré a jugar en Madrid

El destacado tenista suizo Roger Federer (3° en el ránking ATP) se mostró amargado por la derrota ante el austriaco Dominic Thiem (5°), pupilo de Nicolás Massú, en el Masters 1.000 de Madrid, poniendo en duda además su regreso al torneo en el futuro.

"No sé si volveré. Como turista volveré seguro a Madrid, pero como tenista no lo sé. Todo dependerá de mis planes en arcilla, porque aún no he decidido nada. De Madrid puedo decir que me gusta la ciudad, su gente y que me encuentro muy a gusto cuando juego aquí, pero sobre sí volveré a jugar, no lo sé", aseguró en conferencia de prensa tras el compromiso.

Sobre el encuentro ante Thiem dijo que "decepcionado no estoy. Ha sido una buena semana en líneas generales, he jugado bien, aunque la derrota con Thiem es cierto que ha sido un poco frustrante, sobre todo cuando tienes varios puntos de partido".

"Me he sentido muy bien con mi juego después de tanto tiempo. Hice muy buenos partidos, especialmente los últimos dos, y eso refuerza mi confianza, aunque obviamente, si hubiera ganado el torneo, me iría mucho mejor", agregó el ex número uno del mundo.

Finalmente, Federer también puso en entredicho su presencia en el Masters 1.000 de Roma de la próxima semana, afirmando que "tenía que esperar a ver como salía este partido y saber si ganaba o no. Probablemente no vaya, pero aún no estoy seguro y mantengo la puerta abierta. Lo decidiré el fin de semana, en los próximos dos días".