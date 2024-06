Ellos están FELICES con que Rafael Nadal no vaya a Wimbledon

Rafael Nadal ha tenido un año complejo, de hecho anunció que esta temporada podría ser la última de su carrera debido a que las lesiones no le permiten estar a plenitud. Por esta situación ha desistido de participar en varios torneos, y esta jornada de jueves 13 de junio anunció que no tomará parte del Grand Slam de Wimbledon, torneo donde se quedó con la corona en dos ocasiones.

La ausencia de Rafael Nadal de Wimbledon está explicada en que el jugador hispano tomará parte de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se jugará en arcilla, en las mismas instalaciones donde se efectúa Roland Garros, por lo que el tenista explicó “que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en arcilla hasta entonces. Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha”.

Esta noticia, que aparentemente puede parecer triste por no verlo en un Grand Slam, tuvo un eco positivo en los organizadores del ATP de Bastad, que hicieron manifiesta su felicidad: “estamos emocionados de darle la bienvenida nuevamente a uno de los más grandes de todos los tiempos. Amantes del tenis de todo el mundo, permítanos presentarles a… Rafale Nadal. No podemos esperar a tenerte de vuelta en Bastad este verano”. El torneo se llevará a cabo entre el 15 y 21 de julio, y cinco días después comenzará París 2024.

🇪🇸🐐🇸🇪 We are excited to welcome back, one of the greatest of all time.



Tennis lovers worldwide, let us present….



…𝐑𝐚𝐟𝐚𝐞𝐥 𝐍𝐚𝐝𝐚𝐥



Can’t wait to have you back in Båstad this summer💙#nordeaopen #båstad #tennis #atp pic.twitter.com/X3hecr68bW