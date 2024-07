En electrizante partido Rafael Nadal avanzó a semifinales del ATP 250 de Bastad

Rafael Nadal (261° del ranking de la ATP) se impuso sobre el argentino Mariano Navone (36°) en cuartos de final del ATP 250 de Bastad por 6(2)-7, 7-5 y 6-4, avanzando así a las semifinales del torneo sueco en la víspera de los Juegos Olímpicos.

La primera manga fue punto a punto, en un partido muy parejo entre Nadal y Navone, tanto que se terminaron yendo al tie break, donde el argentino fue más preciso y se quedó con el primer set por 6-7.

En la segunda parte, fue bastante similar al comienzo, partido muy luchado e incluso llegaron a estar 5-5 donde incluso la leyenda del tenis español pudo haber perdido el encuentro, pero en el undécimo juego, Nadal logró un quiebre clave que luego ratificó con su servicio para llevarse el set por 7-5.

