Entre lágrimas y emocionado: Rafael Nadal comenzó a disputar la Copa Davis con España, el último torneo antes de su retiro

La despedida de Rafael Nadal del tenis profesional se dio en un escenario cargado de emoción, en el que podría ser su último partido de su carrera, en la Copa Davis ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Nadal vivió un momento cargado de emociones en su último torneo profesional, la Copa Davis. A sus 38 años, el tenista español, considerado uno de los mejores de la historia, se despidió en Málaga, donde enfrentó a Van de Zandschulp. Con lágrimas en los ojos, Nadal expresó lo especial que era cerrar su carrera representando a su país en este certamen, el mismo que le brindó tantas alegrías a lo largo de los años.

El campeón de 92 títulos individuales había anunciado su retiro semanas antes, tras un 2023 marcado por las lesiones. Tras participar en algunos torneos en 2024, donde su rendimiento estuvo limitado, Nadal optó por decir adiós en la Copa Davis. Su última victoria importante fue en Roland Garros 2022, un título que le valió su decimocuarto trofeo en París, y desde entonces no pudo recuperar su mejor nivel físico.

Rafa Nadal looks watery-eyed looking at the stadium in Malaga for one of the last times in his career.



Spanish national anthem playing.



One of the most accomplished athletes in Spanish history, and absolutely the most iconic.



🥹



pic.twitter.com/fRnThv7xjc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 19, 2024

El emotivo mensaje de Roger Federer a Rafael Nadal

Con su retiro ya confirmado, Nadal vivió su despedida con el respaldo de su amigo y rival Roger Federer, quien le dedicó un emotivo mensaje. "Quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación".

Finalmente, en el partido contra Van de Zandschulp, Nadal cayó por 6-4 y 6-4, pero para muchos el verdadero adiós de Nadal fue el haber vivido ese momento histórico en su país, dejando una huella imborrable en el tenis mundial.

Roger Federer has written a letter to Rafael Nadal for his last tournament:



"You beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could."



"And you know what, Rafa, you made me enjoy the game even more."



♥️ pic.twitter.com/BPnEJRHaIa — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 19, 2024

¿Fue el último partido de Rafael Nadal como tenista profesional?

Perdió Rafa, pero él, el punto final de su carrera podría estirarse si es que es "salvado" por sus compañeros, Si Alcaraz derrota a Griekspoor y después se imponen en el dobles, su carrera todavía no habrá terminado.