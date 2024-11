¿Será su último partido? Rafael Nadal fue confirmado para jugar en la Copa Davis

Rafael Nadal está viviendo sus últimos días como tenista profesional junto a España en las Finales de la Copa Davis en Málaga.

En ese marco, este martes se confirmó que Nadal no solo es parte del equipo, sino que va a jugar en el debut de su país en la instancia decisiva del torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Davis Cup (@daviscup)

¿A qué hora jugará Rafael Nadal en la Copa Davis?

La aparición de Nadal será en la serie de España contra Países Bajos por los cuartos de fiunal y su rival será Botic Van de Zandschulp.

Ese compromiso se llevará a cabo este martes a las 13:00 horas de Chile y esperamos que no sea su último duelo, ya que todavía le pueden quedar más desafíos a su nación.

Además, Carlos Alcaraz jugará ante Tallon Griekspoor y después se disputará el dobles, instancia en la que puede volver a aparecer el ganador de 22 Grand Slams.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Copa Davis (@copadavis)

La emotiva carta de Roger Federer a Rafael Nadal

En medio de esta competencia, Nadal recibió una carta de su mayor amigo y rival del circuito, el suizo Roger Federer, quien se mostró emocionado por el inminente retiro del Rey de la Arcilla.

"Empecemos por lo evidente: me derrotaste - muchas veces. Más de las que yo conseguí vencerte. Me desafiaste de formas que nadie más podría haber logrado. Sobre arcilla, sentía que entraba en tu territorio, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás imaginé simplemente para conservar mi lugar. Hiciste que reimaginara mi juego, incluso hasta el punto de cambiar el tamaño de mi raqueta, buscando cualquier pequeña ventaja", partió diciendo,

"No soy una persona muy supersticiosa, pero eso lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso, todos esos rituales. Ordenando tus botellas como soldaditos de plomo en formación, colocando tu pelo, ajustando tu ropa interior,... Todo ello con la máxima intensidad. En secreto, adoraba todo esto que hacías. Porque era algo tan único, era tan tuyo".

"Y, ¿sabes qué, Rafa? Lograste que disfrutara todavía más el deporte", expresó entre otras cosas Su Majestad.