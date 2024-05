Dos ESTRELLAS del tenis chocarán en un PARTIDAZO en el arranque de Roland Garros

Un partido de ensueño nos ofrecerá la primera ronda de Roland Garros, lo que se confirmó este jueves en el sorteo celebrado en París, Francia.

Este encuentro será el que animen el alemán Alexander Zverev (4°) y Rafael Nadal (276°), dos viejos conocidos del certamen.

Esto porque en 2022 ya se habían medido en el certamen (de hecho fue el último cruce entre ambos) en semifinales, cuando Zverev sufrió una rotura de un ligamento del tobillo, que lo tuvo cerca de un año fuera de las canchas.

Here we go again 🍿#RolandGarros https://t.co/E4nUb2Vqi1 pic.twitter.com/rtNGaGKXjP