Iga Swiatek y Jasmine Paolini se citaron en la gran final femenina de Roland Garros

La final femenina de Roland Garros ya está decidida. Esto, luego de que este jueves tanto la polaca Iga Swiatek, 1a de la WTA, como la italiana Jasmine Paolini (15a) superaron sus respectivos cruces de semis.

En primer turno fue la actual defensora del título la que sorteó con éxito su partido ante la estadounidense Cori Gauff (3a), encuentro que asomaba como una final anticipada en el Grand Slam parisino.

Sin embargo, Swiatek se impuso en el partido sin mayores problemas a 'Coco', por parciales de 6-2 y 6-4 en una hora y 38 minutos de juego en el court Philippe Chatrier.

Posteriormente fue el turno de Paolini, que también de manera contundente superó a la otra sorpresa del certamen, la joven rusa de 17 años Mirra Andreeva. La victoria de la itálica se dio en una hora y 15 minutos de juego, por parciales de 6-3 y 6-1.

