Novak Djokovic sorteó otro partido maratónico para seguir avanzando en Roland Garros

Novak Djokovic ya venía de un extenso partido en Roland Garros frente a Lorenzo Musseti (30º) por la tercera ronda, y en más de cuatro horas debió bregar para evitar la eliminación, que además le hubiese significado perder el número uno del mundo.

Y en esta jornada la historia tuvo un desarrollo muy similar, ya que también se tuvo que resolver en el quinto set frente al argentino Francisco Cerundolo (27º).

Djokovic una vez más con un partido maratónico

En el primer set el serbio no tuvo mayores complicaciones y se quedó rápidamente con el triunfo al imponerse por 6-1. Pero en jerga tenística se habla siempre de “calentar el brazo”, y eso pasó con el trasandino, que entró en mayor ritmo, con golpes más certeros y que comenzaron a hacer mella en Djokovic. El compromiso se vio igualado en el segundo capítulo, y Cerundolo sobre el cierre de la manga logró quebrar y con el 7-5 equilibró el tanteador.

En el tercer set, al igual que con Musetti, parecía que Novak Djokovic estaba muy desgastado, y el 6-3 de Cerundolo, puso nuevamente el desarrollo del partido en una exigencia superior para Nole, no debía fallar más, de lo contrario no podría revalidar la corona y el número uno del mundo lo vería partir.

Hear him roar 🗣️



Cerundolo converts his 13th break point to take the second set vs Djokovic!#rolandgarros



pic.twitter.com/u0LJec82jK — Tennis TV (@TennisTV) June 3, 2024

Novak nunca se da por vencido

Pero si el cuerpo no responde al cien, está el espíritu de lucha, y allí Djokovic demuestra porque es el más ganador en la historia de los Grand Slam. Tomó el desafío de ir por el todo o nada. Se quedó con el cuarto set 7-5. Y en el set final, fue su categoría y trayectoria la que empujaron sus piernas y golpes de la raqueta. Más de cuatro horas nuevamente, cuatro con 39 minutos en rigor, para firmar una nueva épica victoria por 6-1; 5-7; 3-6; 7-5 y 6-3.

Djokovic ya está en cuartos de final, logró como récord 370 triunfos en los Grand Slam, superando a Roger Federer, y con tal desgaste no se sabe si será capaz de estar en la final, aunque en la historia grande del tenis, y con triunfos como el de hoy, está desde hace rato.

Novak leaves another 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒸𝒶𝓁 mark ✍️



pic.twitter.com/LGipnLYGSn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024