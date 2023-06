[Video] Nueva polémica en Roland Garros: Svitolina le negó el saludo a Sabalenka

El duelo entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la ucraniana Elina Svitolina se disputó con el trasfondo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia con el apoyo de Bielorrusia, lo que se vio exacerbado por la negativa de Svitolina de saludar a la dos del mundo tras el partido.

Las tenistas ucranianas han negado el saludo a las rusas y bielorrusas a lo largo de todo el torneo, algo que la nacida en Kiev repitió este martes.

Mira acá el incómodo momento

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈



The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ