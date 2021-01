Macarena Cabrillana: Tengo posibilidades de alcanzar algo importante en el Abierto de Australia

La tenista nacional Macarena Cabrillana (12ª del mundo en tenis sobre silla de ruedas) habló en nuestro programa "Saque y Red" de Al Aire Libre en Cooperativa sobre sus expectativas de cara a su participación en el próximo Abierto de Australia.

"Es un sueño hecho realidad del que aún no estoy totalmente convencida, a pesar de que ya me estoy preparando. Cuando obtuve este buen ránking sabía que habían chances de postular a un Wild Card y ahí comencé a prepararme", deslizó la deportista.

"Cualquier tenista sueña con ser parte de esta instancia. Yo sé que tengo posibilidades de alcanzar algo muy importante, pero hay que ir paso a paso y hacer las cosas lo mejor posible", agregó Cabrillana.

La destacada deportista nacional, además se fijó metas para lo que resta de 2021. "Tomando la experiencia del año pasado, este año quiero ir mes a mes porque ya no se puede planificar a largo plazo porque no sabemos lo que pasará. Uno de mis grandes desafíos es entrar al top ten y ahora que entré a un Grand Slam me encantaría jugar los otros tres", cerró.