Casper Ruud cerró con una victoria su clasificación en el torneo de Maestros

El triunfo de Alexander Zverev (2º ranking Atp) sobre Carlos Alcaraz (3º) le había dado también el paso a las semifinales del torneo de Maestros a Casper Ruud (7º), pero éste quería cerrar de buena forma la fase de grupos.

Su adversario, el ruso Andrey Rublev (8º), tenía supremacía en sus encuentros previos con un historial de 5-2, y además quería despedirse del Atp Finals con una victoria, misma que no había podido conseguir.

El desarrollo del match en el court central de Turín, Italia, se dio con favorable levemente para el noruego, que sacó diferencia suficiente para quedarse con el primer capítulo por 6-4. Aunque el ruso siguió batallando, y aprovechó un leve bajón de Ruud para quedarse con el segundo por 7-5.

En la tercera manga sacó a relucir todo lo destacado del tenista nórdico, que avasalló por 6-2 a Rublev y en una hora y 44’ firmó su victoria, que le hará ahora en semifinales afrontar un desafío mayor, debido a que su adversario será Jannik Sinner, número uno del mundo, a quien no ha podido vencer… Al menos hasta ahora.

SF BOUND ✅@CasperRuud98 will qualify for the #NittoATPFinals semi-finals after winning the first set 6-4 against Rublev, providing the match does not end in retirement or disqualification. pic.twitter.com/9Wn5fIR20D