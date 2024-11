Carlos Alcaraz no logra la hazaña del año pasado y dice adiós al ATP Finals frente a Alexander Zverev

Carlos Alcaraz (3°) luchó con todo ante un imparable Alexander Zverev (2° de la ATP), pero el alemán, con su saque intratable y una derecha demoledora, selló su pase a las semifinales del ATP Finals y dejó al murciano fuera de competencia.

Alcaraz no pudo con la muralla de Alexander Zverev en el ATP Finals. El alemán, firme con su saque y muy preciso en cada punto, derrotó al español por 7-6 y 6-4, logrando el pase a semifinales y dejando a Alcaraz matemáticamente eliminado. El murciano necesitaba ganar para seguir soñando con las semifinales, pero no pudo ante un rival tan sólido.

El primer set fue un auténtico duelo de titanes, con Zverev mostrando un saque casi imbatible y Alcaraz resistiendo con garra. El murciano salvó siete puntos de quiebre y dos de set, pero el alemán no cedió. A pesar de los esfuerzos, el tie-break fue una montaña rusa que terminó con la victoria de Zverev, gracias a un error no forzado de Alcaraz en el último punto.

Carlos Alcaraz showing some signs of frustration as he angrily throws his racket on top of his bag after losing the first set vs Alexander Zverev.



