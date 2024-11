Jannik Sinner se metió en las semis de las Finales de la ATP con un hito de por medio

El italiano Jannik Sinner, número 1° del orbe, logró un importante paso en el cierre de su gran temporada 2024, metiéndose en las semis de las Finales de la ATP sin la necesidad de jugar su tercer partido en la fase grupal, el cual debe cumplir esta jornada.

El líder del ranking ATP, que ya había ganado sus dos primeros encuentros ante Alex de Miñaur y Taylor Fritz, se vio beneficiado por el set que le ganó precisamente el australiano al estadounidense en el primer turno de este jueves.

Sinner debe enfrentar este jueves al ruso Daniil Medvedev (4°) y al inicio del día le bastaba ganar un set para confirmar su permanencia en el certamen, aunque ya con lo ocurrido entre De Miñaur y Fritz, incluso perdiendo no verá perjudicado su lugar en la fase de los 4 mejores de estas Finales de la ATP.

