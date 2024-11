Taylor Fritz deja en el camino a Alexander Zverev y va por el título del ATP Finals en Turín

En un duelo de titanes, Taylor Fritz (5° del ranking de la ATP), sorprendió a todos al derrotar al alemán Alexander Zverev (2°), en la semifinal del ATP Finals en Turín. Con un 6-3, 3-6 y 7-6 (3), el estadounidense avanza a su quinta final de la temporada, demostrando que está en su mejor momento.

En este 2024, el estadounidense ha sido campeón en Delray Beach y Eastbourne, y con esta victoria amplió su historial a 7-5 sobre Zverev, en su duodécimo enfrentamiento.

El partido comenzó con Fritz mostrando una gran solidez, sobre todo con su saque y sus golpes. De hecho, logró arrebatarle un set al alemán por primera vez desde los octavos de final del Masters 1000 de París.

TAYLOR'S ERA IN TURIN 💎@Taylor_Fritz97 punches his ticket into the title decider in Turin, by edging past Zverev in a thrilling encounter 6-3 3-6 7-6(3)! #NittoATPFinals pic.twitter.com/ul5R3AGvsw — ATP Tour (@atptour) November 16, 2024

Alexander Zverev intentó sacar lo mejor de sí para superar a Taylor Fritz

Sin embargo, el 'Sascha' no se dejó intimidar y reaccionó en el segundo set, mostrando el mismo nivel de juego que le permitió consagrarse recientemente en París y dominar en su grupo de las Finales ATP, con victorias ante Rublev, Ruud y Alcaraz.

Zverev, que buscaba su tercer título en este torneo tras sus victorias en 2018 y 2021, estuvo cerca de igualar el marcador. Sin embargo, Fritz no perdió la calma y, tras un gran tercer set, llevó el duelo a un tie break. En este desempate, el estadounidense sacó lo mejor de sí mismo y se aseguró el pase a la final, demostrando su capacidad y enfoque en los momentos clave.

Taylor Made for the BIG OCCASION 💫



🇺🇸 @Taylor_Fritz97 becomes the first American finalist since James Blake in 2006!!!#NittoATPFinals pic.twitter.com/xiEXg4Syv4 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2024

Taylor Fritz espera rival en la final del ATP Finals

Será el ganador de la otra semifinal entre el italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, y el noruego Casper Ruud. Sin importar quién se lleve la victoria, la final promete un gran espectáculo, con Fritz demostrando que está listo para la última batalla del año en Turín.