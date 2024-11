Jannik Sinner cierra un soñado 2024 con la conquista del título de las Finales de la ATP

No será fácil de olvidar este 2024 para el italiano Jannik Sinner, situado en lo más alto del ranking mundial del circuito tenístico y coronando una temporada en la que logró de todo a sus 23 años de edad.

El nacido en San Cándido coronó este domingo una fenomenal campaña al proclamarse campeón invicto de las Finales de la ATP, logro especial ya que el torneo se disputó en su totalidad en tierras italianas, por lo que se podría decir que jugó de local.

En la gran final que se llevó a cabo esta jornada, Sinner doblegó al estadounidense Taylor Fritz (5°), también de un gran año. El partido se inclinó para el colorado por parciales de 6-4 y 6-4 en una hora y 25 minutos de partido.

Así, el líder de la clasificación planetaria conquistó el título de las Finales de la ATP, convirtiéndose en Maestro por primera vez en su carrera y siendo el primer italiano en lograr esta hazaña.

THE UNDEFEATED ITALIAN KING 👑🇮🇹



In front of his adoring public, World No. 1 @janniksin becomes the first Italian to capture the Nitto ATP Finals title, defeating Fritz 6-4 6-4!!!#NittoATPFinals pic.twitter.com/fObgL0n4U9