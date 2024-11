Jannik Sinner busca cerrar un año inolvidable ganando el torneo de Maestros

Con el retiro de Rafael Nadal, y Novak Djokovic jugando cada vez menos, la pista quedó totalmente despejada para adueñarse del número uno del mundo, lo cual aprovechó el italiano Jannik Sinner, que buscará cerrar la gran temporada adjudicándose el torneo de Maestros, con el añadido que se disputa en su propio país, específicamente en Turín.

El primer tenista del ranking no tuvo problemas para derrotar al noruego Casper Ruud (7º del ranking) en las semifinales, a quien aplastó en un rápido trámite de partido por 6-1 y 6-2, en tan sólo una hora y nueve minutos de juego.

