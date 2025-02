Jannik Sinner suspendido hasta mayo: la WADA dictó sanción por dopaje

El tenista italiano Jannik Sinner, actual líder del ranking ATP, deberá cumplir una suspensión hasta el 4 de mayo tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

La sanción se debe a un resultado positivo en clostebol, una sustancia prohibida, y pone en pausa su destacada temporada. Aunque la WADA inicialmente solicitaba una suspensión de hasta dos años, el acuerdo determinó un castigo de sólo tres meses, a partir del 9 de febrero de 2025

WADA agrees to a case resolution agreement in the case of Jannik Sinner. Read more here: https://t.co/13kesYIQUH