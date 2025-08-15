¿Vicente Pizarro a Fortaleza? Esta es la versión que llegó desde Brasil

Los hinchas de Colo Colo vivieron momentos de tensión este jueves, luego de que circulara la versión de que Fortaleza quería fichar a Vicente Pizarro. El rumor se encendió aún más al recordarse la baja cláusula de salida del volante, que rondaría los 1,6 millones de dólares.

La situación reavivó la rivalidad entre albos y el equipo brasileño, marcada por sus cruces en Copa Libertadores y la polémica partida de Juan Martín Lucero. Sin embargo, la historia tuvo un giro rápido gracias a una fuente directa.

❓ ¿Fortaleza realmente quiere a Vicente Pizarro?

No. El periodista José Tomás Fernández Pumarino publicó en su cuenta de X que dos dirigentes del club brasileño le confirmaron que "es absolutamente falso lo que se publica" y que nunca han manifestado interés en el jugador.

Con esto, los hinchas pueden respirar tranquilos y descartar una negociación inmediata.

⚽ ¿Qué dijo Vicente Pizarro sobre su futuro?

El propio Vicho reconoció esta semana que, si aparece una opción, la evaluará, porque "todos sueñan con salir al extranjero", pero enfatizó: "Estoy feliz acá, es mi casa".

📊 ¿Cuáles son los números de Pizarro en 2025?

28 partidos jugados

1.997 minutos en cancha

4 goles (todos en Primera División)

4 asistencias

Participación en el Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Chile.

📲 ¿Dónde leer más sobre esto?

En Al Aire Libre podrás seguir todas las novedades de Colo Colo y sus jugadores.