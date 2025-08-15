El árbitro uruguayo que puede cambiar la historia de la U de Chile ante Independiente

Universidad de Chile ya conoce al equipo arbitral que impartirá justicia en el partido de vuelta ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol oficializó este jueves las designaciones para los encuentros que se disputarán entre el 19 y 21 de agosto.

Los azules llegan con una ventaja dorada del 1-0 obtenida en el Estadio Nacional, donde Lucas Assadi anotó el único gol del encuentro de ida. Ahora deberán defender ese resultado en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

🧑⚖️ ¿Quién dirigirá la revancha entre U de Chile e Independiente?

La terna designada para el crucial duelo será completamente uruguaya. Gustavo Tejera actuará como árbitro principal, acompañado por Andrés Nievas y Héctor Bergalo como asistentes, mientras José Burgos oficiará como cuarto árbitro.

En el sistema de videoarbitraje, también serán uruguayos los encargados: Antonio García estará al frente del VAR y Diego Dunajec como asistente del VAR.

Esta será la primera ocasión en que Tejera dirija un partido de la U de Chile, aunque el juez charrúa sí tiene antecedentes recientes con equipos chilenos durante 2025. El árbitro de 37 años estuvo presente en dos compromisos de Colo Colo por Copa Libertadores: el postergado encuentro contra Fortaleza (que terminó 0-3 para el Cacique) y la abultada derrota 4-0 ante Racing.

Gustavo Tejera en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza en el Estadio Monumental. Foto: Imago.

🔥 La U busca la clasificación

La U de Chile se encuentra en una posición expectante tras el triunfo en casa. El gol de Lucas Assadi a los 36 minutos del primer tiempo les permitió tomar una ventaja crucial, especialmente considerando que Independiente terminó con un hombre menos por la expulsión de Matías Abaldo.

El técnico Gustavo Álvarez deberá preparar un planteamiento defensivo pero sin renunciar al ataque, ya que cualquier gol de los argentinos obligaría a la U a marcar para evitar la eliminación. Los azules confían en repetir la solidez mostrada en Santiago, donde el arquero Gabriel Castellón mantuvo su portería invicta.

